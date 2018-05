La discarica resta chiusa, differenziata a rischio

Resterà chiusa, domani, la discarica subcomprensoriale di contrada Matarana a Siculiana. Il ciclo della raccolta differenziata, in città, potrebbe pertanto registrerà qualche carenza e la raccolta della plastica potrebbe non avvenire in alcune zone. Ad annunciarlo sono stati il sindaco Lillo Firetto e l'assessore all'Ecologia Nello Hamel.

Proprio l'assessorato all'Ecologia cercherà di organizzare il servizio nel migliore dei modi per tamponare un'emergenza sopravvenuta per il ritardo della Regione Sicilia che ha provocato la chiusura di tutte le discariche. Firetto e Hamel chiedono la collaborazione dei cittadini che, in caso di mancata raccolta, dovranno rientrare i mastelli della plastica.

"Purtroppo questa situazione - spiegano - coinvolge tutti i Comuni siciliani e potrà risolversi solo con la firma del decreto di riapertura delle discariche da parte del presidente della Regione".