Discarica di rifiuti speciali vicino al fiume Naro, denunciato un 68enne

Non è escluso che cercassero piantagioni di marijuana. Hanno notato però, invece, una montagna di rifiuti e hanno diramato la segnalazione ai colleghi di terra. E’ soltanto grazie ai carabinieri del nono nucleo elicotteri di Palermo se i carabinieri della stazione del Villaggio Mosè sono riusciti ad intercettare immediatamente – in un alveo del fiume Naro – una grossa discarica di rifiuti speciali. Rifiuti non pericolosi però. Un agricoltore di 68 anni, di Favara, è finito nei guai. Un’area di 900 metri quadrati è stata posta sotto sequestro. E’ accaduto tutto nei giorni scorsi durante quello che è stato un nuovo ed ennesimo controllo ambientale realizzato dai carabinieri.

Non è la prima volta, né probabilmente sarà l’ultima, che i carabinieri – talvolta supportati dai reparti speciali del nucleo Ispettorato del lavoro e del centro carabinieri Anticrimine natura – finiscono per scoprire dei reati ambientali.

In quest’ultima occasione, a segnalare la presenza di rifiuti sono stati i militari del nono nucleo elicotteri di Palermo. Dall’alto, quella discarica a cielo aperto non è sfuggita all’occhio lungo degli investigatori. Segnalata la posizione, i colleghi della stazione del Villaggio Mosè hanno poi, appunto, fatto il resto: hanno fatto scattare subito il mirato controllo e trovando i rifiuti speciali, non pericolosi, hanno formalizzato la denuncia dell’agricoltore favarese e sequestrato l’intera area di ben 900 metri quadrati.