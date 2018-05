Discarica in centro città, aumentano i sacchi neri e mancano le risposte

La "discarica" del centro storico continua a crescere in modo preoccupante e lambisce ormai le pareti dell'info point del Libero Consorzio nonché punto operativo della polizia municipale in città.

Ve lo avevamo raccontato nei giorni scorsi: le attività di spazzamento, oggi limitate unicamente alle aree più centrali (segnatamente, mezzo viale Della Vittoria e Porta di Ponte), comportano un "effetto collaterale", ovvero la produzione di sacchi neri contenenti fogliame e rifiuti di vario tipo. Non ci sarebbe niente di strano se, come purtroppo avviene, i contenitori non fossero sistematicamente abbandonati per strada, in attesa del giorno di raccolta dell'indifferenziato, che il giovedì, oppure di specifiche attività di bonifica condotte quando la situazione si fa troppo allarmante.

Avevamo riportato già in quell'occasione le parole dell'assessore all'Igiene Nello Hamel, il quale spiegava come si fosse alla ricerca di una soluzione praticabile, ma che fino ad oggi non se ne fosse individuata ancora alcuna.

Nel frattempo l'odore nauseabondo dovuto alle alte temperature e la pessima vista di un marciapiede, in pieno centro, invaso dalla spazzatura, rimane un danno all'immagine turistica della città.

Gallery