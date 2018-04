Bonifica dell'ex discarica di contrada Consolida, gara d'appalto da 345mila euro

È stata appaltata nei giorni scorsi una gara da 345mila euro per la bonifica parziale dell'ex discarica di contrada Consolida. Si tratta - si legge sul quotidiano La Sicilia - di un primo provvedimento per la rimozione delle emergenze più "superficiali", dal momento che gli interventi dovrebbero durare solo 45 giorni.

Nei giorni scorsi, proprio l'assessore all'Ambiente, Nello Hamel, aveva risposto ad una interrogazione in Consiglio comunale sul futuro dell'area dell'ex discarica. L'impianto adesso si è trasformato in una vera e propria "bomba ecologica", dal momento che negli anni non sono stati mai realizzati i dovuti interventi per la regimentazione delle acque piovane, né per evitare la formazione di percolato.