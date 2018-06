Discarica chiusa e proroga non ancora arrivata, si va verso l'emergenza

A Favara e Palma di Montechiaro la raccolta dei rifiuti è stata già sospesa con ordinanza dei sindaci, rispettivamente Anna Alba e Stefano Castellino. Ad Agrigento la raccolta di plastica, prevista negli scorsi giorni, è saltata in alcune zone. E a Sciacca, per tamponare, dovrebbero arrivare mezzi vacanti visto che la raccolta dell'umido - effettuata ieri - ha riempito tutti i mezzi utilizzati.

Dal primo giugno la discarica subcomprensoriale di contrada Matarana a Siculiana è chiusa. Il presidente della Regione non ha ancora firmato quella che dovrebbe essere l'ennesima proroga al conferimento. Cresce dunque l'attesa e l'apprensione degli amministratori e dei cittadini che, domani, di buon ora, cominceranno a tenere gli occhi puntati sulla Regione e sul nuovo Governo nazionale.

"Per quanto riguarda vetro, umido, carta e cartone - ha spiegato l'assessore comunale Nello Hamel - non vi è necessità di utilizzare i grandi autocompattatori perché possono essere trasferiti agli impianti direttamente con i mezzi utilizzati per la raccolta". Gli autocompattori sono, infatti, già tutti pieni. Martedì - se nel frattempo la situazione non si dovesse sbloccare - la raccolta della plastica sarà, chiaramente, nuovamente a rischio. "Abbiamo dato indirizzo - spiega l'assessore Hamel - di cominciare la raccolta della plastica dalle strade e dalle utenze che, durante la raccolta dei giorni scorsi, sono rimaste fuori. E' evidente - ha aggiunto - che se non arriva la proroga vieteremo, così come hanno già fatto alcuni Comuni, di conferire l'indifferenziato. In attesa, naturalmente, che la questione rientri".

La Regione non potrà firmare alcuna proroga senza il via libera da parte del ministero dell'Ambiente, il cui massimo esponente, di fatto, comincerà a lavorare soltanto domani. Non è chiaro dunque quanto potrà durare questa situazione di stallo.