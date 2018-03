Discarica a cielo aperto, scattano i controlli: individuati alcuni incivili

Operatori ecologici e vigili urbani a "caccia" di indizi ed elementi per identificare gli incivili. Accade non soltanto a Siculiana, Porto Empedocle ed Agrigento, ma anche a Montevago. A volere i controlli, per individuare i cittadini che continuano ad usare il "vecchio centro" come discarica a cielo aperto, è stato il Comune. Ente che annuncia: "Sono stati rinvenuti elementi che riconducono ai responsabili di tali comportamenti. Gli autori verranno sanzionati".

"Si ribadisce che tali comportamenti - scrivono gli amministratori comunali di Montevago - non possono essere avallati e che si continuerà nei controlli senza alcuna intransigenza. Un ringraziamento speciale ai vigili urbani e agli operatori ecologici per l’impegno, la professionalità, la collaborazione. Il lavoro che svolgono, viste le condizioni, presuppone un forte senso del dovere e uno spirito di abnegazione senza uguali".