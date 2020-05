Trasporti a Lampedusa, il sindaco Martello sbotta: "La compagina Dat continua a creare disservizi"

"La compagina Dat continua a creare disservizi poiché mantiene ancora oggi un solo collegamento aereo giornaliero con capienza ridotta per

Lampedusa, che fa scalo a Pantelleria, così come avveniva durante la 'Fase 1' dell'emergenza Covid quando lo spostamento

fra i comuni era fortemente limitato". A parlare è il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello.

"Ma ora che gli spostamenti sono più liberi, capita quasi ogni giorno che vengano lasciati a terra diversi passeggeri, anche persone che devono viaggiare per lavoro o esigenze di prima necessità. Oltretutto dal momento che alcuni posti a bordo sono riservati al personale delle forze dell'ordine, succede che a restare a terra siano anche malati che si recano a Palermo per cure sanitarie e che poi non hanno la possibilità di tornare a casa".

Martello alza la voce e con lui anche il sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo. "La compagnia area Dat è tenuta a garantire i collegamenti aerei con Lampedusa e Pantelleria non come 'tratta commerciale' ma come 'tratta sociale in regime di continuità territoriale': sealla luce delle norme Covid i posti a bordo sono ridotti - aggiungono Martello e Campo - o si utilizzano aerei più grandi o si ripristinano immediatamente i tre collegamenti giornalieri diretti con Lampedusa, ed i voli diretti per Pantelleria".