Traffico a rilento e viabilità in tilt, disagi sul viadotto "Salsetto"

Disagi per il traffico a senso unico alternato lungo il viadotto “Salsetto”. E’ quanto sta accadendo a Porto Empedocle. I lavori inizieranno alla fine di questo mese e serviranno per la messa in sicurezza del viadotto. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del quotidiano La Sicilia, il viadotto Spinola sarà oggetto di interventi di sistemazione delle fondamenta. Nel dettaglio, gli interventi non dovrebbero riguardare il manto stradale, quindi un doppio senso di marcia potrebbe scongiurare i disagi. Storia diversa per il quartiere di Ciuccafa e l’altipiano Lanterna, dove l’Anas ha posizione dei semafori utili a consentire la chiusura al traffico di una delle due corsie. Si procede a senso unico alternato ma soltanto per alcune ore del giorno.

In questi giorni a rimbalzare sui social è stata, però, l’immagine dei calcinacci caduti dal viadotto. I massi sono precipitati in una zona isolata priva di case e strade trafficate. L’Anas avrebbe programmo una serie di interventi mirati su tre viadotti empedoclini.