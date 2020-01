Lavori in corso in centro: traffico fuori controllo in città

Proseguono i lavori di riparazione del collettore fognario in piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento e proseguono anche i disagi per gli automobilisti.

Nonostante la durata breve delle opere, annunciata nei giorni scorsi, nei pressi dell’incrocio con la via San Vito, operai e tecnici della commissariata Girgenti Acque sono in azione per risolvere il problema.

Intanto, la chiusura temporanea del tratto di strada interessato, provoca notevoli disagi al traffico veicolare. Nonostante la presenza degli agenti di Polizia Locale, sono immancabili le code, soprattutto nelle ore di punta.