Disagi all'ospedale di Canicattì, Savarino: "Criticità già note"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Con una nota pilatesca il direttore Lo Bosco ha di fatto chiuso il reparto di chirurgia a Canicatti per carenza di personale, carenza di personale conosciuta, che io stessa avevo attenzionato mesi fa, il presidio è rimasto pure senza direttore sanitario". Lo scrive in una nota il deputato regionale e presidente della quarta commissione all'Ars, Giusi Savarino.

"Il dirigente non può far finta di non conoscere problematiche già da più parti segnalate, e che dovevano essere risolte senza indugio e di certo senza aspettare le ferie dell'ultimo medico disponibile. Questa è chiara inefficienza della dirigenza sanitaria agrigentina. Se poi qualcuno pensa di continuare, come in passato, con la tacita volontà di disimpegnare il presidio Barone Lombardo a favore del San Giovanni di Dio, sappia che il nuovo corso della politica attento ai bisogni del territorio non lo permetterà".