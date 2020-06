Una Valle dei Templi a misura di disabile: percorsi inaugurati entro metà luglio

E' in dirittura d'arrivo la realizzazione di percorsi per disabili all'interno della Valle dei Templi. Il progetto, sul quale il Parco era al lavoro da almeno un paio di anni, dovrebbe essere inaugurato entro metà di luglio. Non si tratterà comunque dell'installazione di semplici ausili alla visita per chi ha difficoltà fisiche, ma piuttosto di consentire a persone con disabilità di poter affrontare il percorso già esistente in modo assolutamente autonomo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All’ingresso della Valle, ad esempio, saranno fornite ai visitatori ipovedenti delle mappe in braille che consentiranno di orientarsi dentro l’area archeologica e sapere prima anche il livello di pendenza delle strade da percorrere, mentre all’interno del museo “Griffo” saranno eliminate gli attuali montascale che verranno sostituiti con strumenti similari ma utilizzabili direttamente dalle persone con disabilità motoria. A questo si sono aggiunti degli interventi strutturali, con una eliminazione delle barriere architettoniche, un miglioramento della pavimentazione della via Sacra (sarà possibile raggiungere Giunone ma anche i Dioscuri) e la realizzazione di nuovi bagni per disabili diversificati per sesso: uno per le donne e uno per gli uomini. Oltre a questo il Parco ha già acquistato da tempo delle carrozzelle elettriche che saranno a disposizione dei visitatori all'ingresso di Giunone.