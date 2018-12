"Violati i diritti dei disabili", 250 persone presentano ricorso

Sono 250 i disabili che hanno presentato un ricorso straordinario al presidente della Regione Sicilia per chiedere l’annullamento del decreto presidenziale 589/2018 che violerebbe, a loro dire, i diritti delle persone con disabilità. Dopo la protesta in piazza D'Orleans, rappresentati e tutela dalla federazione movimento "Noi liberi", hanno proposto ricorso straordinario al presidente della Regione Sicilia per ottenere l’annullamento del decreto presidenziale, incaricando gli avvocati Vella e Rampello del foro di Agrigento.

I ricorsi presentati sono stati sei, con diversi motivi. A incaricare i legali sono stati i rappresentanti delle persone disabili gravissimi minorenni, gravissimi maggiorenni, gravissimi ultra 66 anni, gravissimi maggiorenni con Isee superiore ai 25.000 euro, gravissimi ultra 66 anni con Isee superiore ai 25.000 euro.

"La federazione movimento 'Noi liberi regionale', fin dalla sua costituzione ha fornito alle persone disabili l’informazione necessaria per conoscere i propri diritti e difenderli, inoltre ha fornito il supporto necessario per non sentirsi soli - ha reso noto Angela Zicari - . Le persone disabili appartenenti alla Regione Sicilia credono nella giustizia e nei valori assoluti di una società civile che viene basata sul rispetto e l’onestà".