Assistenza dei disabili psichici, il Comune chiede oltre un milione all'Asp

Il Comune di Porto Empedocle ha citato in giudizio l'Asp di Agrigento per il pagamento delle rette di circa 1 milione e 600mila euro relative ai ricoveri socisanitari dei disabili psichici.

L'ente - si legge sul quotidiano La Sicilia - ha chiesto l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento per circa 1 milione e 109mila euro a titolo di quota di compartecipazione, per le rette di ricovero per il periodo compreso tra il 2009 e il 2017. Soldi che il Comune avrebbe già versato in favore dei vari istituti per conto dell'Asp. L'udienza preliminare davanti al giudice del tribunale di Agrigento, si terrà l'11 luglio prossimo