Disabile grave a scuola con insegnante a mezzo servizio, il caso approda al Tar: chiesto risarcimento

Sette ore di sostegno prima e dodici poi: troppo poco secondo i genitori di uno studente minorenne disabile grave che chiedono ai giudici del Tar di assegnargli venticinque ore settimanali.

La vicenda approda in aula, i genitori del ragazzino chiedono anche "il risarcimento dei danno non patrimoniale sofferto a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno ed altresì la condanna del ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio scolastico regionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ai risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal, minore e dai suoi genitori a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I giudici della terza sezione hanno emesso un'ordinanza con la quale stabiliscono di approfondire la questione sollecitando il deposito di memorie alle parti.