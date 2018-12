Eurolingue School sostiene Save the Children Italia, eventi in città e a Ribera

Eurolingue School sostiene Save the Children Italia. Quest’anno la scuola, insieme a tante altre, parteciperà ad un evento in favore di Save the Children, organizzazione indipendente dedicata dal 1919 alla difesa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Attraverso laboratori didattici ed artistici, gli studenti si divertiranno ma rifletteranno anche sui diritti dei bambini presenti nella Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. In questa occasione sono tutti invitati "ad indossare dei maglioni buffi od organizzare qualsiasi attività che faccia divertire per una buona causa, senza nessun limite alla fantasia".

Nell'Agrigentino gli appuntamenti sono all'Eurolingue di Ribera il 19 dicembre alle 17,30 e l'indomani nella sede di Agrigento alle 17.