Giuseppe Parello a Radio Deejay, il direttore del Parco: "La Valle è magica"

Il direttore del Parco, Giuseppe Parello, è stato intervistato da Radio Deejay. E’ stato lui a parlare della prossima edizione della festa del Mandorlo in fiore, edizione 2019.

Parello ha raccontato la “sua” Valle dei Templi, tra fioritura precoce del Mandorlo e la magia di questi giorni. “La festa anticipa la primavera. Da 74 anni si celebra l’inizio della bella stagione.

In questo periodo la Valle dei Templi, assume una veste splendida di bianco. E’ una grande emozione che mi fa piacere condividere con chi sceglie di visitare la città in questo periodo”.

Il direttore del Parco ha parlato in diretta nazionale, promuovendo non solo la nuova edizione della festa del Mandorlo in fiore, ma anche la bellezza della Valle dei Templi.