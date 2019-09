Diportisti non rispettano le distanze dalla costa: elevate decine di verbali

Non si ferma l'attività di controllo e repressione da parte della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle per prevenire violazioni alle normative in materia di navigazione e di rispetto dell'ambiente.

In particolare gli uomini diretti da Gennaro Fusco durante l'ultimo week end hanno svolto un'attività mirata nei confronti dei diportisti che, non rispettando i divieti imposti dalle ordinanze, navigano nelle aree destinate ai bagnanti. In tal senso nel fine settimana appena trascorso la motovedetta della Guardia Costiera CP 860 con l’ausilio del battello costiero G.C. 111B hanno individuato e sanzionato diversi diportisti che navigavano una distanza inferiore al limite imposto dall’ordinanza di sicurezza balneare e

comunque in specchi acquei interdetti alla navigazione, oggetto di ordinanze per pericolo frane.

Questo ha consentito di elevare decine di verbali per altrettanti illeciti amministrativi a carico di diportisti che navigavano sottocosta in località Punta Bianca e Drasy del Comune di Agrigento e “Madonnina” del Comune di Realmonte.

"Spiace - dichiara Fusco - rimarcare che nonostante gli accorati appelli e le numerose azioni di contrasto non si riesca ad ottenere il rispetto delle regole".

Gallery