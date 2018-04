Dipendenti senza stipendio e trasporto scolastico, Cisl chiede incontro col sindaco

Un tavolo tecnico per discutere delle criticità del Comune di Porto Empedocle è stato rischiesto al sindaco Ida Carmina dal responsabile comunale della Cisl, Eduardo Sessa.

"Ricordiamo che i dipendenti comunali - scrive Sessa in una nota - devono ancora percepire il pagamento dello stipendio di marzo 2018 pur continuando a svolgere con grande spirito di responsabilità il proprio lavoro e nonostante le accuse che giorno dopo giorno sono costretti a subire. Altra colpa di questo sindacato che a dire del sindaco fa politica, è stata quella di far presente che molte famiglie non possono più mandare i propri figli a scuola anche a causa dei costi che non riescono a sostenere per il trasporto degli studenti verso il capoluogo".

Sessa è tornato anche sulla paventata chiusura della Torre Carlo V per infiltrazioni d'acqua. "Ed ancora siamo colpevoli di attenzionare il rischio chiusura di uno, se non unico, edificio storico potenziale metà di attrazione turistica cui questo Comune vuole votarsi", scrive ancora il sindacalista.

"Per ultimo, - conclude Sessa - abbiamo la colpa di richiamare l’attenzione sul reale rischio sanitario che il Comune di Porto Empedocle corre , a causa del dilagante fenomeno degli incivili che lasciano i loro rifiuti ad ogni angolo del paese, senza una concreta campagna volta ad arginarlo".