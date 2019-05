La Giunta comunale continua a cambiare: si è dimesso Tripodi

La squadra amministrativa del Comune di Porto Empedocle continua a mutare, ma, per la prima volta, non si tratta di una rimozione.

L'assessore ai lavori pubblici Gaetano Tripodi ha infatti rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo ricoperto nella giunta Carmina. Al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione formale per giustificare il suo gesto, ma non è improbabile che sia solo una conseguenza dell'attuale rimpasto in corso all'interno dell'amministrazione 5 Stelle che ha già visto la sostituzione di Giuseppe Sicilia e Stefania La Porta. Adesso bisognerà capire chi andrà a sostituire Tripodi, anche se la giunta si era già munita di un assessore ai Lavori pubblici con l'ingresso dell'architetto Petix.

Nessuna comunicazione formale è stata al momento rilasciata dal sindaco Ida Carmina.