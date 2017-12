Centro di stoccaggio, Di Rosa: "La diffida dell'Asp conferma le mie denunce"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La lettera di diffida firmata dall'Asp 1 di Agrigento conferma le segnalazioni, corredate da foto e video, che avevo inoltrato agli organi competenti a suo tempo.

Conferma inoltre che questa dis-amministrazione oggi nasconde dietro una parvenza di competenza una sostanziale incapacità ad occuparsi della città. Sarebbe bastato non derubricare a “fake news” le proteste dei cittadini residenti, dei consiglieri comunali, delle associazioni e ascoltarli per evitare questa ennesima brutta figura per la città.

Fontana prenda atto e faccia quello che la città gli chiede da tempo: si dimetta.