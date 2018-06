Il Comune "snobba" le richieste dei sindacati, viene convocata assemblea

Raccolta dei rifiuti, assemblea dei lavoratori, e conseguenti disagi, in vista. Il prossimo 11 giugno, infatti, i sindacati hanno annunciato uno stop di due ore al servizio per consentire lo svolgimento di un momento di confronto tra gli operatori che dovrebbe consentire di individuare eventuali nuove forme di protesta.

Infatti, ad oltre una settimana dal tavolo di conciliazione svoltosi in Prefettura il Comune di Agrigento "non ha risposto sulle problematiche sollevate e discusse”, si legge in una nota congiunta di Cgil, Cisl e Uil. La posizione dei sindacati è sempre la medesima: il servizio sta vivendo “un momento di forte difficoltà”, con una “crescente disfunzione” dello stesso, tanto che “i gestori sono costretti a bloccare le ferie ed allungare i turni di lavoro per evitare che alcune zone rimangano senza servizio”. Con questo sistema i lavoratori avrebbero già accumulato più di due mesi di ferie non godute, cui si aggiunge appunto la situazione emergenziale della città che nasce, secondo i sindacati, dalla “scelta scellerata di ridurre drasticamente il numero di lavoratori addetti allo spazzamento con la loro utilizzazione per i servizi di raccolta e trasporto”.