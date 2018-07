La raccolta differenziata arriva all'asilo, progetto approvato dalla Giunta

Sensibilità ecologica, si tenta l'educazione delle fasce più giovani. Il Comune di Agrigento e la sua giunta, in fase di redazione delle linee guida dei progetti educativi degli asili nido comunali, ha infatti inserito un progetto dal titolo "Ricicliamo con fantasia”, che sarà rivolto ai bambini che frequenteranno la struttura comunale. Quanti saranno lo scopriremo, dato che il Municipio ha deciso di innalzare in modo estremamente sensibile le somme pagate a titolo di retta dalle famiglie, tanto da rendere la struttura pubblica agli stessi livelli di quelle private.

Il progetto, comunque, mira a "proporre ai bambini uno stile di vita nuovo, che consenta di superare consumi talvolta eccesivi di oggi, che ci portano a sprecare molto di quello che abbiamo" applicando il concetto "nulla va buttato, tutto può essere riutilizzato”. Del resto, dice il documento, "far nascere una coscienza ecologica nei bambini diventa facile quando attraverso il gioco e l'espressività si attivano percorsi semplici ma molto significative che diventano, con l'abitudine, stili di vita". Frase molto ricca di significato, quest'ultima. Peccato che basta controllare su Google per scoprire che in realtà la stessa è recuperata da progetti di altre istituzioni di varie parti d'Italia.