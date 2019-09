Differenziata, dai materiali riciclati incassato oltre un milione di euro

Recupero di materiale riciclato, il Comune di Agrigento porta a casa oltre un milione di euro.

Sono stati completati i primi conteggi sui corrispettivi da incassare per il conferimento dei prodotti differenziati, cioè plastica, metalli, vetro, carta e cartone. La Città di Agrigento incasserà, per la vendita di questi prodotti, l'importo complessivo di 1 milione,40 mila 153 euro.

"Si tratta di un risultato straordinario che produrrà benefici per l'utenza e che conferma che gli sforzi fatti per mantenere alta la percentuale di differenziata, che oggi ad Agrigento supera il 70 per cento, sono stati premiati - dicono dall'amministrazione comunale -". La percentuale di differenziata registrata nell'anno 2019 consente inoltre di accedere alle premialità regionali con un ulteriore importo sicuramente superiore ai 500 mila euro.

"Le prospettive - dicono dal Comune - sono quindi la possibilità di una ulteriore diminuzione delle tariffe e un consistente miglioramento dei servizi finanziato con parte delle somme sopravvenute".