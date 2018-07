Differenziata, raddoppiati i quantitativi di raccolta di carta in sei mesi

Raddoppiati i quantitativi di carta e cartone in sei mesi, raccolti durante la differenziata. Nel corso di un incontro tra l’assessore comunale all’Ambiente Nello Hamel e i rappresentanti regionali del consorzio Comieco (il consorzio che presiede al controllo della raccolta della carta e del cartone) sono stati valutati i dati relativi al primo semestre di raccolta differenziata del Comune di Agrigento.

“ Abbiamo riscontrato – dichiara l’assessore Hamel – una consistente crescita del quantitativo della raccolta di carta e cartone e nello stesso tempo la necessità di migliorare i livelli qualitativi dei conferimenti relativi alla raccolta della carta presso i cittadini e altre utenze quali le strutture turistiche, gli uffici pubblici e le grandi comunità mentre il livello qualitativo del cartone risulta ottimale”.

Ecco alcuni dati forniti dal Comieco: la raccolta mensile della carta è passata da 80 tonnellate del mese di febbraio a 140 del mese di giugno. Il cartone invece è passato da 50 tonnellate a 95 negli stessi mesi.

“La proiezione per il 2018 – continua l’assessore all’Ambiente – vede il Comune di Agrigento attestarsi su un obiettivo pro-capite di 41 chili per abitante rispetto ai 14 chili del 2017.L’Amministrazione comunale ha quindi deciso di avviare una fase di controllo rigoroso sui conferimenti di carta da parte dei cittadini e delle grandi utenze e nello stesso tempo, per ovviare al problema legato alla qualità, di attivare le procedure di selezione in piattaforma per fare ritornare il prodotto in prima fascia. Si tratta di una soluzione transitoria che determina un costo aggiuntivo per eliminare il quale, i cittadini dovranno collaborare attivamente conferendo la carta in modo corretto”.