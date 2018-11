Raccolta differenziata, esplode la protesta: "I netturbini rompono i mastelli"

Il contratto normativo, con la Srr, verrà firmato giorno 12. Entro novembre si siglerà poi, con ognuno dei 9 Comuni, il contratto di servizio. E da quel momento, entro 90 giorni prenderà il via il servizio di raccolta rifiuti che è stato appaltato lo scorso 11 settembre. I servizi del nuovo appalto – che quindi entrerà a regime non tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio, come l’amministrazione comunale di Agrigento sperava, - diverranno realtà entro la fine di febbraio. Nel frattempo, mentre le imprese approvvigioneranno i loro cantieri di macchinari e attrezzature, il servizio di “porta a porta” per la raccolta della differenziata proseguirà regolarmente. Ma partirà anche una campagna di sensibilizzazione perché non tutti – ad Agrigento – hanno perfettamente chiaro come funziona la raccolta differenziata. E, sempre nel frattempo, dovrebbero arrivare a destinazione i nuovi mastelli: quelli, di fatto, mancanti. Cioè mai consegnati ad alcune utenze.

Negli ultimi giorni, in città, imperversa – ed è anche infuocata – una polemica. “Gli operatori ecologici distruggono i mastelli”, “Lasciano sporcizia dopo aver svuotato i contenitori e li distruggono anche”.

“Sono affermazioni assurde – ha replicato, ieri, l’amministratore delegato dell’Iseda: Giancarlo Alongi - . Che interesse avrebbero i netturbini a danneggiare i mastelli? In questi ultimi giorni, con il forte vento, ho visto personalmente, al viale Della Vittoria, tanti contenitori spazzati a destra e a sinistra”.

Nell’attesa dei servizi del nuovo appalto, il Comune dovrà mettere anche, soprattutto, a disposizione le isole dove le imprese potranno regolarmente effettuare il travaso dei rifiuti. Ed entro febbraio, ossia quando i servizi del nuovo appalto saranno a regime, arriveranno in città le tanto attese nuove macchine che si occuperanno dello spazzamento meccanizzato. Perché fra i servizi del nuovo appalto è previsto anche lo spazzamento in ogni strada, nonché i punti di conferimento di prossimità con chiavi in mano ai cittadini. "Il nuovo appalto sembra essere la soluzione a diversi problemi: distingue la raccolta dallo spazzamento.