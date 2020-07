Differenziata, "sì" a 13 progetti per ampliare i centri comunali di raccolta

Fra le 87 istanze ritenute ammissibili, 13 sono dell'Agrigentino. Si tratta di progetti per potenziare la raccolta diferenziata dei Comuni dell'isola. Diffusi i risultati dell'avviso pubblico del dipartimento Acqua e Rifiuti per la concessione di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione o l'ampliamento di centri comunali di raccolta grazie ai fondi del Po fesr Sicilia 2014/2020 per un importo complessivo di 21,4 milioni di euro. L'elenco delle istanze ritenute ammissibili è disponibile sul sito di Euroinfosicilia. Sono appunto 87 i progetti da valutare per la realizzazione di nuovi centri di raccolta dei rifiuti o per ampliare quelli già esistenti.

Adesso una commissione di valutazione, già nominata, dovrà stilare la graduatoria sulla base dei criteri previsti dal bando. La commissione è presieduta dall'ingegnere Gerlando Ginex, dirigente del Servizio 3, e dai funzionari Mauro Scimonelli, Antonino Maria Lentini, Rosalia Filippone, Rosaria La Pica, Sergio Cardile e Giuseppe Pellegrino. I Ccr - Centri di raccolta comunali - dovranno rispettare le norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e non dovranno creare rischi per aria, suolo, acqua, fauna e flora, oltre a non creare rumori e odori. Dovranno anche essere previste adeguata viabilità, pavimentazione impermeabilizzata, recinzione e barriere.