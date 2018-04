Raccolta differenziata "virtuosa", premio per il Comune di Castrofilippo

Un riconoscimento verrà conferito al Comune di Castrofilippo per la gestione "virtuosa" della raccolta differenziata. La premiazione si terrà giovedì 12 aprile, nel centro fieristico "Le Ciminiere" di Catania, dove si svolgerà il 10ecimo Salone internazionale dell'ambiente progetto Comfort, che premierà i Comuni che hanno raggiunto o superato nel 2017 il 65 per cento di raccolta differenziata.

"Una bella soddisfazione che premia soprattutto l'impegno dei cittadini, degli operatori ecologici e degli esercizi commerciali, - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - . Già nel 2017 si è riusciti ad abbassare il costo in bolletta per i cittadini di un 10%, più un ulteriore 10% per chi ha adottato una compostiera per la frazione organica. Per il 2018, dai primi report effettuati l'amministrazione prevede di effettuare un ulteriore ribasso del 10%. Dopo l'approvazione del bilancio preventivo per il 2018, avremo certezza sulla percentuale effettiva che si potrà ridurre in bolletta".

"Il mancato conferimento dei rifiuti in discarica, - prosegue la nota - un introito dal conferimento dei rifiuti differenziati presso le piattaforme di riciclaggio, una riduzione dei costi di raccolta dei rifiuti ingombranti ed indifferenziati nelle periferie, permettono di abbassare i costi di gestione che devono essere coperti per il 100% dai cittadini".