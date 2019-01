Piazza Ravanusella sempre invasa dai rifiuti, Hamel: "Necessario sensibilizzare"

E' ai "piedi" della via Atenea, ma è anche oggi una delle zone in cui maggiore è l'abbandono incontrollato dei rifiuti. Siamo in piazza Ravanusella, quartiere che, sulla carta, dovrebbe essere profondamente riqualificato da un omonimo progetto. Un'area oggi assediata dalla spazzatura e dal degrado, senza che si riesca a porre un fine al fenomeno.

"Piazza Ravanusella, ripulita quasi quotidianamente - ha dichiarato l'assessore all'Ecologia Nello Hamel -, viene quasi subito sporcata con nuove discariche . Presto farò un giro nelle strade retrostanti consegnando un volantino con una serie di prescrizioni. Gli amici di qualsiasi razza, a partire dai nostri concittadini residenti, devono capire che stanno rischiando parecchio e non dovranno lamentarsi delle multe e dei controlli a tutto tondo”.

Quale l'effetto di una nuova campagna di controlli e sanzioni è tutto da capire, soprattutto considerando che se le multe riguarderanno persone non facili da rintracciare o molto semplicemente soggetti privi di reddito ufficiale, il potere "punitivo" è abbastanza relativo.