Mancato ritiro della plastica ma non soltanto, differenziata a singhiozzo

Raccolta differenziata. Fioccano le segnalazioni - ed avviene sul gruppo Facebook "Gazzetta della differenziata agrigentina" - di mancato ritiro della plastica. E i cittadini, infischiandosene delle regole, hanno lasciato i sacchetti, ricolmi di plastica appunto, esposti in attesa del prossimo turno di raccolta. Impossibile, per i vigili urbani, "costringere" i cittadini a riprendere quei sacchetti - che potrebbero richiamare roditori e randagi, determinando situazioni di degrado, - perché i proprietari, non trattandosi di mastelli, non sono facilmente identificabili.

La mancata raccolta corrisponde comunque al giorno del sit-in, davanti alla Prefettura, degli operatori ecologici. Senza alcuna spiegazione, però, le segnalazioni sul mancato ritiro, nei giorni precedenti, di cartone ed umido.