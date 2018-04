Raccolta differenziata, Hamel: "Scarrabili via dalle strade entro l'estate"

Rimuovere dalle strade gli scarrabili entro l'estate, puntando l'attenzione sulle attività commerciali. L'amministrazione è al lavoro per potenziare e perfezionare il servizio di raccolta differenziata.

Nei giorni scorsi gli operatori ecologici hanno iniziato a notificare gli avvisi per eventuali errori di conferimento, e adesso - si legge sul quotidiano La Sicilia - ci si concentra su bar e ristoranti per far sì che vengano tolti dalla strada i contenitori, per evitare ricadute d'immagine della città, in vista dell'estate.

"Ho dato indirizzo al dirigente - spiega l'assessore all'Ambiente, Nello Hamel - di provvedere alla realizzazione di due aree di conferimento dietro piazza Cavour, che saranno accessibili solo alle attività commerciali e che saranno realizzate con fondi privati. Più complesso sarà individuare invece delle aree per la stessa finalità ad esempio nell'area di Porta di Ponte, dove ci sono pochi spazi e molte utenze di questo tipo. Ad ogni modo speriamo di poter normalizzare la situazione entro giugno".