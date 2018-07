Stretta sulla raccolta differenziata, Hamel: "Opereremo nel rispetto dei cittadini"

Stop ai sacchetti fuori dai mastelli, niente più scarrabili abbandonati lungo le strade e nuove salate sanzioni. L'assessore all'Ecologia del Comune di Agrigento, Nello Hamel, commenta la nuova ordinanza sindacale con la quale l'amministrazione, visto quanto finora accaduto nel periodo di avvio del servizio porta a porta, ha ritenuto di attuare provvedimenti finalizzati ad "affinare ulteriormente le condotte da tenersi".

“Nessuna paura per l'ordinanza sul conferimento dei rifiuti – ha fatto sapere Hamel in una nota - . Opereremo ‘cum grano salis’ rispettando i cittadini che sin dal primo giorno si sono adoperati per fare la differenziata secondo le regole e nel rispetto degli interessi generali. Le prescrizioni sono le stesse del passato tranne gli orari sui quali si può discutere anche in relazione alle varie zone della città), il problema è soprattutto quello di richiamare gli utenti al rispetto delle regole (ad esempio si era detto che chi non aveva i mastelli poteva conferire con sacchetti adeguati, ma molti opportunisticamente hanno interpretato come se tutti potessero conferire con i sacchetti ed hanno lasciato i mastelli a casa perchè trovavano più comodo usare i sacchetti che eliminavano il disagio del ritiro del mastello vuoto, tutto ciò non considerando i problemi che crea la proliferazione dei sacchetti e la quasi impossibilità di controllare il rifiuto”.

“Abbiamo poi notato – aggiunge l’assessore - che la qualità dell'indifferenziato (secco residuo) si è molto deteriorata perché alcuni utenti aspettano il giovedì per liberarsi di qualsiasi tipo di rifiuto creando un considerevole aumento dei costi di discarica. Abbiamo notato che diversi utenti lasciano i mastelli vuoti anche per diversi giorni sulla strada pubblica, abbiamo notato che tanti utenti non conferiscono l'umido nel mastello con sacchetti biodegradabili e molti conferiscono il cartone nei sacchetti di plastica (questo provoca danni gravissimi nel riciclaggio e costi aggiuntivi per centinaia di migliaia di euro). Tutto questo non va bene, quindi era indispensabile dare una stretta che riportasse i trasgressori (e non la maggioranza virtuosa) a stare più attenti e collaborare meglio. Tutto sarà fatto con la saggezza del buon padre di famiglia, con i preventivi avvisi, diffide ed informazioni, siamo certi che alla fine tutti comprenderanno che stare più attenti è utile a se stessi ed alla comunità in generale”.

Poi un ulteriore avviso per il calendario della differenziata. Da lunedì riapre l'isola ecologica di piazzale la Malfa si potrà conferire la frazione secca (plastica, Cartone, Vetro, Lattine, carta) sfalci di potatura, pannolini, piccoli elettrodomestici (raee) non umido né indifferenziato, né ingombranti. In settimana inizierà la sistemazione del marciapiede, (pista ciclabile) delle Dune con potatura rami pendenti, scerbamento e pulizia. Per tutta la settimana continua lo scerbamento a Fontanelle e zona a valle di via Manzoni, inoltre si completerà lo scerbamento dell'anello Via Acrone, Via Dinoloco, via Esseneto, via Concerie (prosecuzione vie Acrone).

Continuerà anche lo scerbamento e pulizia al Villaggio Mosè. Entro Martedì sarà spostata l'area di trasferimento del campetto di Fontanelle, riprende, privilegiando Monserrato il servizio di raccolta delle mini discariche con due furgoni pomeridiani con equipaggio, verrà fatto l'intervento straordinario di bonifica di via degli Imperatori, con molta probabilità verrà rimosso l'amianto di via dei fiumi per poi poter effettuare la bonifica dei rifiuti.