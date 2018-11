Raccolta differenziata, alla Srr si firma il contratto del nuovo appalto

Il contratto normativo, con la Srr, verrà firmato oggi. Entro novembre si siglerà poi, con ognuno dei 9 Comuni, il contratto di servizio. E da quel momento, entro 90 giorni prenderà il via il servizio di raccolta rifiuti che è stato appaltato lo scorso 11 settembre. I servizi del nuovo appalto – che quindi entrerà a regime non tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio, come l’amministrazione comunale di Agrigento sperava, - diverranno realtà entro la fine di febbraio. La firma di oggi è dunque attesissima perché è il primo passo verso la conclusione dell'iter burocratico che porterà poi, appunto, all'avvio del nuovo servizio con le modalità previste nel nuovo appalto.

Nel nuovo appalto sono previsti anche dei servizi ritenuti indispensabili. “Ora dobbiamo migliorare assolutamente nello spazzamento e nella scerbatura, nonché sulla qualità della nettezza urbana – ha detto, infatti, il sindaco Lillo Firetto - . E ciascuno di noi deve dare una mano per raggiungere un obiettivo importante – ha lanciato un nuovo appello - oltre quello già conseguito di una elevatissima percentuale di differenziata che ci pone tra i migliori capoluoghi d’Italia”.