Differenziata e discariche, netturbini in azione ripuliscono il centro urbano

Netturbini in azione. Per eliminare le mini discariche che "costellano" la città, ieri, gli operatori ecologici - con ben 10 autocompattatori - hanno raccolto tutta la spazzatura accatastata nei mini-immondezzai e dunque bonificato le aree. A coordinare la raccolta, supervisionando, era personalmente presente l'assessore comunale all'Ambiente Nello Hamel.

Sono state, di fatto, ripulite le vie Minerva, Unità d'Italia, Catasto, Plebis Rea, Madonna Angeli. "Sono stati riempiti 10 grandi compattatori di differenziato - ha scritto l'assessore Hame - . Alla fine, un ottimo bilancio per una giornata dura ma proficua. Presto completeremo la grande discarica di via delle Araucarie e inizieremo con quella di via Dei Fiumi. So bene che ce ne sono altre, ma un poco di pazienza..".

L'assessore Hamel ha anche specificato che, fino a questo momento, non è stato speso un solo euro in più per le bonifiche. "L'ottimo rapporto che abbiamo realizzato con le imprese - ha spiegato - ha dato i suoi frutti. Oggi (ieri ndr.) si sono lamentate perché hanno impiegato molti autompatori in più, ma tutto è rientrato nell'ordinario. Sono contento per questi risparmi".