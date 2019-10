Differenziata ad Aragona e Comitini, continua la consegna dei mastelli

Proseguono ad Aragona e Comitini le operazioni di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata in vista dell'avvio del nuovo servizio porta a porta. Dall'inizio di questa settimana ad Aragona, e fino a sabato 26 ottobre, nei locali di via Vitello, è la volta degli utenti il cui cognome inizia con le lettere F e G. Si proseguirà con la consegna ai cognomi che iniziano con H, I, L, M, N ed O dal 28 ottobre al 3 novembre, per concludere dal 4 al 9 novembre con le restanti lettere, P, Q, R, S, T, U, V e Z.

I kit possono essere ritirati esibendo tessera sanitaria dell'intestatario della Tari, e questo vale anche in caso di delega. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 ed il sabato dalle 9 alle 13.

A Comitini, invece, presso i locali di C.da Santa Maria d’Altomonte, nella zona artigianale, ai cittadini saranno distribuiti un sottolavello areato da 10 litri per la frazione organica e 4 mastelli da 40 litri per la raccolta delle frazioni merceologiche plastica-metalli, vetro, secco residuo e carta e cartone. Oltre ai mastelli sarà fornito un "Tag R-fid" adesivo che dovrà essere attaccato al mastello marrone per la frazione organica da 25 litri già in possesso delle utenze.