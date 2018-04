Differenziata, ecco gli 8 Comuni virtuosi che riceveranno sovvenzioni dalla Regione

Dai 60.000 ai 140.000 euro di sovvenzioni per gli unici 8 Comuni Agrigentini - su complessivi 43 - risultati essere virtuosi in materia di raccolta differenziata. Comuni che rappresentano un modello di riferimento. E in Finanziaria sono stati approvati gli emendamenti che consentiranno di far arrivare loro, in base alla percentuale di differenziata prodotta su densità di abitanti, dei finanziamenti. A renderlo noto è stato il deputato - che ha lavorato proprio a questi emendamenti - Carmelo Pullara. "Siamo solo all'inizio del percorso" - ha dichiarato il deputato - .

I Comuni che riceveranno le sovvenzioni

Ecco l'elenco dei Comuni dell’Agrigentino - con relativa percentuale di differenziata prodotta - che riceveranno i contributi dalla Regione:

Raffadali 68,18

Ribera 74,89

Santa Margherita Belice 68,38

Montevago 65,31

Joppolo jancaxio 73,90

Sambuca di Sicilia 74,82

Calamonaci 66,99

Sant’Angelo Muxaro 75,55.

Comuni che sono modello di riferimento

“La raccolta differenziata è uno degli strumenti di crescita del nostro sistema rifiuti in Sicilia, siamo l’ultima Regione in Italia e abbiamo il dovere di recuperare il tempo perduto” - ha dichiarato il governatore Nello Musumeci. "Consequenziale dunque la scelta di premiare i Comuni siciliani che rappresentano un modello di riferimento per la raccolta differenziata, anche nella speranza che possa essere da stimolo per tutte le altre amministrazioni che fanno precipitare l'isola all'ultimo posto in Italia. Il compito degli amministratori locali deve dunque essere quello - ha scritto il deputato Carmelo Pullara - di far decollare questo sistema di raccolta, inculcando consapevolezza nella gente che fare la differenziata significa non solo compiere un atto di civiltà, ma anche puntare al risparmio. Non possiamo permettere che grandi città come Licata, ad esempio, vivano momenti di crisi igienico/sanitaria ed ambientale come quella di questi mesi. La causa? La mancata lungimiranza amministrativa - ha scritto Pullara - che ha condotto a questo baratro. Dobbiamo garantire una svolta anche economica al nostro territorio: avrei voluto che tutti i Comuni avessero le sovvenzioni come accaduto agli otto e mi fa rabbia aver perso questo ennesimo treno. Ma ci rifaremo anche con gli altri Comuni, questo è solo l’inizio di un cammino che premia la corretta gestione di servizi essenziali per le comunità come la gestione dei rifiuti solidi urbani. È pertanto ormai essenziale che le amministrazioni comunali in carica e le prossime elette a giugno, lavorino e investano in questa direzione" - ha concluso il deputato Pullara - .