Rifiuti e caos in piazza Ravanusella, il Comune incontra gli immigrati

Le multe non bastano per frenare la nascita delle discariche abusive nella zona di piazza Ravanusella, via Vallicaldi e via Gallo. Così il Comune annuncia la volontà di aprire un confronto con le comunità extracomunitarie che abitano quella zona per chiedere la loro collaborazione.

Un incontro è previsto per i prossimi giorni con l'imam cittadino e con il rappresentante dei senegalesi, affinché questi consentano di svolgere una sorta di "controllo dal basso", stante che l'amministrazione è quasi certa che larga parte dei rifiuti venga lasciata da residenti non di origine italiana. Nessuna chiave razzista: una constatazione per quella specifica zona della città (italianissimi sono quelli che sono stati beccati in altre aree di Agrigento) che si aggiunge alla consapevolezza che trattandosi spesso di soggetti privi di reddito e senza nulla intestato a proprio carico, non solo non pagano i rifiuti, ma men che meno fanno fronte al pagamento delle sanzioni.

Così il Comune spera di intavolare un confronto costruttivo, preparandosi però ad un successivo inasprimento delle attività di monitoraggio del territorio qualora la linea del dialogo non dovesse portare risultati.