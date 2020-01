Aragona, altri due giorni di distribuzione dei kit per la differenziata: uffici aperti venerdì e sabato

Riparte la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata nel comune di Aragona. Al fine di consentire a tutte le utenze domestiche ritardatarie di potere entrare in possesso dei kit gratuiti per la raccolta differenziata, la Sea, azienda incaricata del servizio in città, ha deciso di predisporre la riapertura dell’ufficio di distribuzione nei locali dell'ex carcere di via Vitello ad Aragona. L'ufficio rimarrà aperto venerdì prossimo 31 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e sabato 1 febbraio dalle 9 alle 13. La Sea ricorda agli utenti di Aragona, di munirsi di copia del documento di identità e del codice fiscale dell'intestatario della bolletta Tari, ed è consigliabile portare anche l'utima bolletta pagata.

Eventuali delegati al ritiro dei kit per la raccolta differenziata dovranno munirsi di apposita delega, della copia del documento di identità e del codice fiscale del delegante intestatario della bolletta Tari e mostrare il proprio documento di identità. La distribuzione dei kit riguarda solo il Comune di Aragona e non quello di Comitini facente parte dello stesso ambito territoriale dove la procedura è stata conclusa già in precedenza.