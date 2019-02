Raccolta differenziata, ancora disservizi: cambia il turno della plastica

L'assessore comunale all'Ecologia, Nello Hamel, avvisa che nei quartieri di Maddalusa e Villaggio Peruzzo, la raccolta della plastica avverrà nel pomeriggio di oggi, 26 febbraio, invece che di mattina, come ritualmente dovrebbe avvenire.

Il Comune non ha tuttavia fornito nessun'altra indicazione, nè sull'orario in cui la raccolta dovrebbe partire né rispetto ad eventuali misure da seguire da parte dei cittadini (ad esempio se questi devono ritirare o meno il mastello ancora pieno e rimetterlo in strada ad un certo orario) nè, ancora, sulla causa di questa posticipazione del servizio di raccolta che però potrebbe dipendere da questioni di natura organizzativa.

In tema di rinvii, inoltre, si ricorda che solo domani, 27 febbraio, si ritirerà la carta non raccolta dei netturbini lo scorso lunedì a causa dell'astensione dal lavoro derivante dallo svolgimento di un'assemblea dei lavoratori.