Spazzamento meccanico e 9mila kit, tutto pronto per il nuovo servizio

Servizio di igiene ambientale, via con il nuovo contratto e con le possibilità "aggiuntive" da questo offerte.

Scaduti i termini previsti e finiti i rinvii e le proroghe, già dalla prossima settimana, stando a quanto detto dall'amministrazione comunale, si potrebbero mettere in opera alcune delle variazioni al servizio di igiene ambientale previste appunto nel nuovo contratto. Tra queste l'avvio, a giorni, del servizio di spazzamento meccanizzato, che dovrebbe interessare diverse zone della città e consentire di recuperare allo stato di degrado e abbandono in cui finora la città è rimasta.

Sono inoltre arrivati ad Agrigento i circa 9mila nuovi kit che dovrebbero servire per coloro che sono rimasti finora sprovvisti dei contenitori, anche se il Comune pare stia ancora decidendo sul da farsi nel senso che non ha ancora deciso come e a chi distribuire i mastelli.