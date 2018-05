Differenziata a rischio, i lavoratori sono sul piede di guerra

Rifiuti, quella che attende Agrigento potrebbe essere una settimana "caldissima". Già domani non sarà raccolto il vetro a causa di un'assemblea dei lavoratori che, però, non sarà l'unica programmata per i prossimi giorni. Anzi.

Da quanto comunicato dalle sigle sindacali, dato che gli operatori si trovano in stato di agitazione, le assemblee, con contestuale interruzione del servizio per alcune ore, si ripeteranno per tutta la prossima settimana per poi approdare probabilmente ad uno sciopero quando saranno maturati i tempi previsti dalla norma. La richiesta per l'avvio della procedura di “raffreddamento” sarà infatti presentata già lunedì.

Ma cosa ha spinto il comparto a scendere in piazza? Per circa una decina di giorni operatori e sindacati hanno atteso risposte da parte del Comune rispetto alla oggettiva carenza di risorse umane che sta oggi portando l'Ente a dover sacrificare spazzamento e diserbamento per far andare avanti la macchina della differenziata. A questo si era aggiunto, stando alle denunce dei lavoratori, un annullamento delle ferie e un moltiplicarsi delle ore di straordinario, tuttavia non retribuite. La risposta del Comune era stata chiara: non possiamo farci nulla, speriamo di correggere le cose nel prossimo bando.

Così tutto sembra pronto per una “tempesta perfetta”, che potrebbe inceppare il porta a porta a pochi giorni dal Giro d'Italia.