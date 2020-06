Dieci nuove auto per Libero Consorzio, vetture utili ad interventi nel territorio

Nuove auto per Libero Consorzio. Una nota concessionaria agrigentina ha consegnato una flotta di dieci vetture destinate agli uffici tecnici per interventi sul territorio. A consegnare le auto l’amministratore della concessionaria, Gigi Tropia. La consegna delle chiavi è avvenuta ai piedi del giardino botanico di Agrigento. A ricevere le auto è stato il funzionario tecnico del Libero Consorzio, Giovanni Alletto.

“E’ stata una fornitura - dice Tropia - che mi riempie d’orgoglio. Sono contento sia per la concessionaria che per il marchio nel territorio di Agrigento”. Le auto, dieci in tutto, saranno in giro per l’Agrigentino. Le vetture saranno utilizzate per interventi nel territorio.