Mani libere: "Sul mercato avevamo ragione noi, Firetto non sa amministrare"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Gravi e concreti rischi per la salute pubblica” lo abbiamo scritto il 9 lo abbiamo mostrato con la diretta del 10 e lo abbiamo denunciato agli uffici competenti l'11 u.s. Vista la decisione degli uffici dell'asp di Agrigento, possiamo gridarlo, avevamo ragione anche stavolta, anche stavolta abbiamo dimostrato con i fatti che l'amministrazione firetto, naviga da 4 anni a luci spente e non sa amministrare. i mercati rionali e di conseguenza le fiere temporanee non sono in regola con i parametri igienico sanitari, tutto viene lasciato al libero arbitrio e nulla è a norma.

Domani sabato 20 luglio alle ore 10,30 saremo in conferenza stampa con la nostra diretta Facebook per l'iniziativa #operazioneverità in diretta dalla villetta dello stadio comunale “Esseneto”, faremo parlare le immagini e dimostreremo atti alla mano che il protagonismo civico tanto sbandierato dal sindaco firetto, nasconde altre attività, che siano lecite o illecite lo lasceremo decidere alle istituzioni preposte. La stampa è invitata.