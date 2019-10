Uilpa Vigili del Fuoco esprime cordoglio per i poliziotti uccisi a Trieste

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il sindacato Uil Pa Vigili del Fuoco ha trasmesso al Capo della Polizia Gabrielli ed alla Polizia di Stato il proprio cordoglio per la perdita dei due colleghi rimasti uccisi a Trieste.

“Siamo in guerra ogni giorno! Siamo costretti a camminare in mezzo all’ombra della morte e a combattere anche contro nemici che non ti aspetti” questo il commento di Alessandro Lupo Segretario Generale della Uil Pa Vigili del Fuoco che Incalza : “Vedremo quanti saranno capaci di indignarsi per la prematura morte di due giovani poliziotti e quanti saranno capaci di manifestare per coloro i quali ogni giorno indossano una divisa e rischiano la propria vita per difendere o salvare quella altrui”

Anche il Segretario Provinciale della UILPA dei vigili del fuoco di Agrigento Antonio DI MALTA esprime la solidarietà ai colleghi della Polizia “ esprimiamo la nostra vicinanza al dolore dei familiari e di tutti i colleghi della Polizia di Stato per questo triste momento “ conclude DI MALTA “ La morte dei due agenti ferisce tutti i corpi dello Stato “