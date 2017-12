"Sorpreso a fare shopping invece di tornare in carcere", arrestato 52enne

È stato sorpreso mentre faceva shopping nel centro di Favara, ma sarebbe dovuto tornare nel carcere di Petrusa. Un favarese 52enne, Salvatore Alba, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della Tenenza di Favara, con l'accusa di evasione.

L'uomo, attualmente detenuto in semilibertà, - ricostruiscono i carabinieri - aveva avuto un permesso di tre giorni per tornare dai propri familiari, in occasione delle festività natalizie. Al termine del permesso che gli era stato concesso, invece di rientrare in carcere, si sarebbe fermato in paese per fare acquisti.

Nella centralissima piazza Cavour, il 52enne è stato avvicinato da due carabinieri che gli hanno chiesto di esibire i documenti. Una volta identificato, lo hanno subito arrestato per evasione, dal momento che l’uomo - fanno sapere i militari - aveva violato le prescrizioni del magistrato di sorveglianza di Agrigento, non tornando in carcere dopo il periodo di permesso.