Non sopporta gli agenti della polizia penitenziaria: detenuta appicca un incendio in cella

Ennesimo atto incendiato all’interno della casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento dove, poco dopo l’ora di pranzo, una detenuta ha appiccato le fiamme in cella. Provvidenziale è stato l’intervento delle agenti di polizia penitenziaria che hanno estinto le fiamme.

La donna, in passato, si era già resa responsabile di episodi simili, sia in carcere e sia fuori. Il gesto odierno, secondo la versione della detenuta, sarebbe stato dovuto a problemi di incompatibilità con il personale del locale corpo di polizia penitenziaria. Dopo essere stata sottoposta alle dovute visite mediche è stata momentaneamente trasferita in isolamento.