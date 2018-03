L'Akragas resta a galla un tempo, il Trapani la vince con il minimo sforzo

Forse, la migliore Akragas di stagione, ma troppo poco per questo Trapani. I biancazzurri perdono il secondo derby in meno di una settimana. La squadra di Leo Criaco perde uno a zero contro il Trapani. Un derby silenzioso, senza tifosi e con obiettivi totalmente diversi. I granata concorrono per la serie B, l’Akragas ha mezzo piede in serie D.

Al pronti via i padroni di casa sono spavaldi, l’Akragas riesce bene nel giro palla ma fa fatica a finalizzare. I biancazzurri resistono un tempo, poi al 23’ del secondo tempo è il Trapani a sbloccare il match. Il primo gol arriva dai piedi di Polidori che spiazza Vono.

L’Akragas reagisce con Camara ma il Trapani si chiude bene. I granata sono rimasti in dieci alla fine del primo tempo, quando Silvestri è stato espulso. Criaco incassa la sua seconda sconfitta consecutiva da quando siede come tecnico sulla panchina dell’Akragas.

S.S. Akragas - Trapani: 0-1

S.S. Akragas: Vono, Scrugli, Mileto, Ioio (33' st Petrucci), Pastore, Zibert (24' st Bramati), Carrotta, Navas (31' st Camara), Sanseverino , Gjuci, Moreo. A disp.: Lo Monaco, Raucci, Petrucci, Camara, Malluzzo, Caternicchia, Saitta, Dammacco, Canale, Bramati, Minacori. All.: Raffaele Di Napoli.

Trapani: Furlan, Drudi, Scarsella, Evacuo, Polidori (35' st Campagnaro), Fazio, Silvestri, Palumbo, Minelli (41' pt Pagliarulo), Visconti, Corapi. A disp.: Pacini, Ferrara, Rizzo, Pagliarulo, Bastoni, Murano, Dambros, Steffè, Canino, Girasole, Campagnaro, Aloi. All.: Alessandro Calori.

Marcatori: 23' st Polidori.

Note: Ammoniti: Gjuci, Navas, Drudi, Ioio. Espulsi: Silvestri al 38' pt.