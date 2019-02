Monella: "Serve un'immediata derattizzazione in città"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In relazione ai recenti fatti avvenuti in via Piersanti Mattarella, dove una signora è stata morsa da un ratto, interviene la responsabile cittadina e aree agrigentine nonché Consigliere Comunale della “Lega - Salvini Premier” Rita Monella. Ecco il testo della nota:

"Ritengo inaccettabile e vergognoso che in una città, già candidata a “Capitale della Cultura 2018”,possano accadere fatti di tale gravità. Per tal motivo, sollecito l’amministrazione comunale, in tempi brevissimi, a mettere in atto una sistematica e attenta derattizzazione in ogni quartiere della città. Da tempo molti cittadini hanno denunciato fatti analoghi e sollecitato soluzioni adeguate alla problematica posta in essere. Adesso basta perché i cittadini sono stanchi”.