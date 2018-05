Depurazione, in autunno arrivano le gare d'appalto per l'avvio dei lavori

Lavori di adeguamento dei depuratori e realizzazione delle reti fognarie, il commissario unico per la depurazione potrebbe mettere a gara d'appalto gli interventi in autunno. La struttura commissariale sta definendo le modalità contrattuali per l’acquisizione dei progetti di Girgenti Acque sugli interventi ad Agrigento, che andranno adeguati anche alla luce del nuovo codice degli appalti. Per questo il commissario Enrico Rolle è già in contatto con i progettisti e, è stato comunicato, questo lavoro sarà ultimato in settembre ed entro l’autunno 2018 si potranno avviare le gare di realizzazione delle opere.

Il gestore del servizio idirco parteciperà a questi investimenti non svolgendo le attività, che appunto andranno a gara d'appalto e non saranno affidati in modo diretto, ma coprendo comunque la quota privata dei lavori, che sarà poi spalmata sulle bollette degli utenti. Da convenzione, sarebbe dovuto essere il privato ad effettuare le opere, ma fu l'intervento dell'allora commissario Vania Contrafatto a chiedere un parere all'Avvocatura dello Stato sull'oppotunità dell'affidamento diretto di opere per milioni di euro.

I lavori che dovranno essere realizzati riguarderanno la costruzione del grande depuratore della fascia costiera di Timpa dei Palombi ad Agrigento, il collegamento di questo con le aree rivierasche (in cui verranno completate e realizzate le fognature) e con Favara, il completamento della rete fognaria di Ribera e Porto Empedocle e il potenziamento del depuratore di Sciacca.