Depuratori senza autorizzazione e non dotati di pozzetti, multe per 13.500 euro

Mancano le autorizzazioni e alcuni accorgimenti tecnici per consentire le verifiche, il Libero consorzio di Agrigento, settore Ambiente, ha elevato 2 sanzioni salatissime al gestore del servizio idrico, la Girgenti Acque.

Una prima multa, comminata all'allora responsabile del settore Depurazione, Giuseppe Giuffrida, riguarda alcune violazioni riscontrate nel 2014 durante il sopralluogo realizzato al depuratore di Ravanusa. In particolare l'Arpa rilevò in quell'occasione la mancanza del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico (che manca ancora oggi in larghissima parte degli impianti di depurazione) e la mancanza dei misuratori di portata e dei pozzetti per i prelievi. Contestazioni alle quali il gestore ha potuto rispondere con uno scritto che contiene motivazioni ritenute “irrilevanti”, stante che, sostiene la Provincia, è comunque a carico del gestore la manutenzione e la responsabilità per il funzionamento delle proprie strutture. E' quindi scattata la multa, che, applicando quanto previsto dal decreto legislativo in materia ambientale, ammonta a complessive 7.500 euro, delle quali 6000 solo per mancanza di autorizzazioni allo scarico.

Altre 6 mila euro sono state chieste al gestore, invece, per la situazione dell'impianto di Cattolica Eraclea, del quale si contesta – sempre controlli Arpa 2014 – la mancanza dell'autorizzazione allo scarico e la non funzionalità dell'impianto stesso. In entrambi i casi l'autorizzazione era stata comunque richiesta alla Regione. L'azienda, come ha fatto spesso in situazioni similari, ha proposto ricorso.