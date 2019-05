Depuratori fuori norma e privi di autorizzazioni, emesse multe per oltre 60mila euro

Una decina di verbali emessi tutti nel lontano 2014 dopo accertamenti condotti dall'Arpa e trasformati, solo ora, in richieste di pagamento a quattro zeri. Ammontano ad oltre 60mila euro le ingiunzioni firmate dal Libero consorzio di Agrigento nei confronti del gestore del servizio idrico, l'ultima delle quali risalente ai giorni scorsi e connessa al depuratore di Siculiana ammontante solamente questa a 10.500 euro.

Ad oggi il gestore (o ex tale) non ha ancora pagato nulla, essendosi appellato in tribunale per ottenere l'annullamento delle richieste di pagamento, ma ciò che non è chiaro è se adesso che larga parte degli impianti oggetto delle sanzioni sono stati sequestrati dalla magistratura e sono assegnati al Dipartimento regionale per le acque pubbliche siano stati effettuati lavori di adeguamento.